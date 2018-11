Kreischefs verlangen Korrektur

Stuttgart/Mannheim.Die 43 SPD-Kreisvorsitzenden aus Baden-Württemberg verlangen eine Überarbeitung der Kandidatenliste für die Europawahl. In einem Brief an SPD-Chefin Andrea Nahles äußern sie „völliges Unverständnis“ über den Vorschlag des Bundesvorstandes. Der für den Mannheimer Europaabgeordneten Peter Simon (Bild) vorgesehene Platz 28 werde seiner fachlichen Kompetenz in keiner Weise gerecht.

Inakzeptabel sei auch die Platzierung der Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Evelyne Gebhardt, auf Rang 25. Beide müssten unter die ersten 20 der Liste. Am Rande des Parteitags am Samstag soll es Gespräche mit Nahles über die geforderte Korrektur geben.

Keine Ruhe gibt es auch beim Kampf um den Vorsitz der Südwest-SPD. Landtagsfraktionschef Andreas Stoch signalisierte Interesse. Bislang hat nur der Bundestagsabgeordnete des Rhein-Neckar-Kreises, Lars Castellucci, seine Kandidatur angekündigt, obwohl er die Urwahl verloren hatte. pre (Bild: Büro Simon)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018