Kreisel am Schloss der Partnerschaft gewidmet

Edingen-Neckarhausen.Der Kreisel am Schloss in Neckarhausen ist seit gestern auch offiziell der Partnerschaft mit dem bretonischen Plouguerneau gewidmet. Die beiden Bürgermeister Simon Michler (Edingen-Neckarhausen) und Yannig Robin (Plouguerneau) enthüllten nach dem Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Jumelage eine blaue Tafel mit der Aufschrift „Partnerschafts-Kreisel“ und den Namen beider Gemeinden sowie zwölf Sternen für Europa und einer Schleife in den französischen und deutschen Nationalfarben. Zuvor war die Partnerschaftserklärung mit Unterschriften erneuert worden. hje

