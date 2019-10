Kretschmann will Lösung

Stuttgart.Die grün-schwarze Landesregierung will das Bienen-Volksbegehren mit Vorschlägen entschärfen. „Wir haben dazu – glaube ich – einen Vorschlag gemacht, von dem wir glauben, dass er auf große Akzeptanz stoßen kann“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu Eckpunkten, auf die sich die grün-schwarzen Koalitionsspitzen geeinigt haben. Unter dem Motto „Rettet die Bienen“ sammeln Naturschützer Unterschriften für das Volksbegehren. Der Anteil der Flächen, auf denen Pestizide genutzt werden, soll im Südwesten bis 2025 halbiert werden. In Schutzgebieten sollen sie verboten werden. Die Forderungen stießen auf Kritik von Landwirten. Jeder zehnte Wahlberechtigte in Baden-Württemberg – 770 000 Menschen – muss unterschreiben, damit der Entwurf dem Landtag vorgelegt wird. dpa

