Kretschmanntut es leid

Stuttgart/Mainz/Berlin.Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat um Verständnis für die kurzfristige Absage der früheren Öffnung von Kitas und Grundschulen geworben. „Es tut mir wirklich außerordentlich leid, dass wir unseren Plan, die Kitas und Grundschulen zu öffnen, jetzt nicht umsetzen können“, sagte der Grünen-Politiker. Nach dem Ausbruch der Corona-Mutation in einer Freiburger Kita sei das Risiko einfach zu groß. Mittlerweile sei klar, dass sich 18 von infizierten 25 Personen in der Freiburger Kita mit einer Corona-Mutation angesteckt hätten. Kretschmann kündigte an: „Kitas und Schulen bleiben bis zum 21. Februar geschlossen.“ Auch das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat den für Montag geplanten Start des Wechselunterrichts an Grundschulen gestoppt.

Trotz Rückgangs der Corona-Infektionszahlen in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Menschen in Deutschland auf harte Wochen angesichts des knappen Corona-Impfstoffs eingestimmt. Ein Bund-Länder-Treffen zur Lage und zum Vorgehen beim Thema Impfen ist für kommenden Montag geplant. dpa

