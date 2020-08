Krise belastet die Feuerwehr

Reichenbach.Die Corona-Pandemie und ihre Begleiterscheinungen stellen die Reichenbacher Feuerwehr vor große Herausforderungen: So hat es seit Mitte Mai alleine 27 Einsätze am Felsenmeer gegeben, das in der Krise besonders viele Ausflügler angelockt hat.

Auch sonst macht die Krise die anspruchsvolle Arbeit der freiwilligen Helfer nicht einfacher. Wegen der Abstandsregel sind mehr Einsatzfahrzeuge im Einsatz, weil diese nicht voll besetzt sein dürfen. Beim Tragen der Verletzten tragen die Feuerwehrleute Schutzmasken. Außerdem wechseln sie sich dabei ab, um die Belastung zu reduzieren. red

