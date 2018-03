Kritik an Konzernen

Anzeige

Stuttgart. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) kritisiert in der Debatte um die Luftreinhaltung das Verhalten der Autoindustrie. „Die Konzerne weigern sich bis heute, Hardware-Nachrüstung vorzunehmen. Man hat den Eindruck, ihr einziges Interesse ist es, neue Autos zu verkaufen. Aber an Luftreinhaltung, Schadensbegrenzung und am Ersatz ihrer mangelhaften Fahrzeuge haben sie kein Interesse“, sagt Hermann im Interview mit dieser Zeitung. Dass US-Kunden mit über 20 Milliarden Dollar entschädigt würden, während die Europäer neue Autos kaufen müssten, sei „ärgerlich und ungerecht“. Weiter sieht der Grünen-Politiker nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig von Ende Februar kaum noch Chancen, dass in Stuttgart Fahrverbote vermieden werden können. mis