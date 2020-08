Kritik an langer Wartezeit

Mannheim.Vertreter gemeinschaftlicher Wohngruppen, die auf dem Mannheimer Spinelli-Gelände Häuser planen, ärgern sich über ihrer Ansicht nach zu lange Verhandlungen mit der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft MWSP bei den Kaufverträgen für die Grundstücke. Dadurch bleibe immer weniger Zeit für Planung und Bau. Denn gleichzeitig verlange die MWSP, dass die Häuser bis zur Bundesgartenschau (Buga) 2023 fertig seien.

Die Gruppe MAvanti hat ihr Projekt nach eigenen Angaben bereits abgeblasen. Sie wollte in Zusammenarbeit mit dem Mietshäuser Syndikat am Rande des Spinelli-Geländes ein Haus mit zwei Drittel bezahlbarem Wohnraum bauen. MAvanti hätte den Kaufvertrag dringend gebraucht, um weitere finanzielle Unterstützer gewinnen zu können. Mit Blick auf das enge Zeitfenster lasse sich das Projekt jetzt aber „nicht mehr stemmen und verantworten“, so die Gruppe.

Die MWSP bedauert den Schritt: „Wir waren aus unserer Sicht auf einem für alle Beteiligten gangbaren Weg und vom Konzept des Projekts überzeugt“, so eine Sprecherin. Zur Kritik an den langen Verhandlungen sagt sie: In Abstimmung des Zeitplans mit der Buga seien „gerade in Bezug auf die zeitliche Terminierung durch die Corona-Pandemie einige Unsicherheiten aufgetaucht, die es zu lösen galt“. Ein Punkt in den Verhandlungen ist auch die anteilige Finanzierung eines gemeinschaftlichen Parkhauses in dem neuen Stadtquartier. Eine Gruppe berichtet auch, dass wegen der Folgen der Corona-Pandemie Mitstreiter abgesprungen seien. dle/imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020