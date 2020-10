Kritik an Steuerpolitik

Mannheim. Ökonom Clemens Fuest (Bild) hat die Mehrwertsteuersenkung bis Jahresende kritisiert. „Von der Mehrwertsteuersenkung profitieren vor allem Branchen, die ohnehin schon gut laufen. Zum Beispiel der Online-Handel“, sagte der Präsident des Münchner Ifo-Instituts in einem Interview mit dieser Redaktion. Eine Mehrwertsteuersenkung bringe nur etwas, wenn man die Nachfrage stärken wolle. „Die Konsumenten haben in den letzten Monaten mehrheitlich ihre Ersparnisse erhöht. Sie haben also Geld, sie können es nur wegen der Pandemie nicht ausgeben“, sagte Fuest. Positiv bewertete der frühere Präsident des Mannheimer ZEW das Kurzarbeitergeld und die Staatshilfen für Unternehmen. was (Bild: dpa)

