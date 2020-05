Kritik an Thüringens Vorstoß

Erfurt/Berlin.Im Ringen um den richtigen Weg in der Corona-Pandemie ist Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow vorgeprescht und hat weitreichende Lockerungen angekündigt. Der Linke-Politiker will vom 6. Juni an auf allgemeine, bisher bundesweit gültige Corona-Schutzvorschriften verzichten. Damit könnten in dem Land die bisherigen Regeln zu Mindestabständen, dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie Kontaktbeschränkungen der Vergangenheit angehören.

Es mehren sich Stimmen, die zur Vorsicht mahnen und einen solchen Weg zu diesem Zeitpunkt für gefährlich halten. Eine weitere Befürchtung: Es könnte ein regionaler Flickenteppich entstehen.

Deutschlandweit waren in der Corona-Krise Kontaktbeschränkungen für die Bürger im öffentlichen Raum verhängt worden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten Anfang Mai vereinbart, diese bis zum 5. Juni zu verlängern – danach will Ramelow in Thüringen nun also umsteuern. „Das Motto soll lauten: „Von Ver- zu Geboten, von staatlichem Zwang hin zu selbstverantwortetem Maßhalten“, schrieb er auf seiner Internetseite.

Statt der landesweiten Regelungen soll es in Thüringen künftig regionale Maßnahmen abhängig vom Infektionsgeschehen geben. Dafür ist ein Grenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche im Gespräch. Über die Details soll am Dienstag in einer Kabinettssitzung beraten werden. Zurückhaltende Stimmen gibt es bei Ramelows Koalitionspartnern. Die Aufhebung aller Beschränkungen und damit die Weitergabe der Verantwortung an die Kommunen und Bürger „kommen aus unserer Sicht nicht nur zu früh, sondern erzeugen eine falsche Sicherheit“, erklärte der Grünen-Landesvorsitzende Bernhard Stengele.

Neuer Ausbruch in Frankfurt

Die SPD hält das Vorpreschen Thüringens für falsch. „Das ist ganz klar ein Fehler“, sagte Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach dieser Redaktion. „Denn wir haben keine Neuigkeiten in Bezug auf die Gefährlichkeit des Virus.“ Auch die Unionsfraktion zeigte sich kritisch. Ramelow setze sehr früh allein auf Selbstverantwortung und lokal begrenzte Maßnahmen, sagte Fraktionsvize Thorsten Frei (CDU) der „Welt“. „Der Wunsch, schnell in die Normalität zurückzukehren, ist nachvollziehbar, aber auch gefährlich.“

Derweil infizierten sich nach einem Gottesdienst in einer Baptisten-Gemeinde in Frankfurt mindestens 107 Menschen mit dem Coronavirus. Im Zusammenhang mit einem Restaurantbesuch in Niedersachsen wurden 18 Menschen positiv getestet. dpa/has

