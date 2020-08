Kritik an Verlängerung der Kurzarbeit

Berlin/Mannheim.Die Beschlüsse des Koalitionsausschusses für einen kleineren Bundestag und längere Corona-Hilfen stoßen bei der Opposition und teils auch bei Wirtschaftsexperten auf Kritik. Vor allem der Kompromiss von Union und SPD zu einer Reform des Wahlrechts – mit Übergangslösung für die Bundestagswahl 2021 – kam am Mittwoch außerhalb der schwarz-roten Koalition nicht gut an. Für die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes dagegen gab es weitgehend Lob – aber auch Warnungen vor unliebsamen Nebenwirkungen.

Weil die Pandemie noch längst nicht überstanden ist, sollen Hilfen wie das erleichterte Kurzarbeitergeld nach dem Koalitionsbeschluss bis Ende 2021 verlängert werden. Das werde Arbeitsplätze sichern, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Deutschlandfunk. Es gehe nicht darum, die Kurzarbeit auf ewig weiterzuführen. Aber: „Wir haben mit der tiefsten Wirtschaftskrise unserer Generation zu tun und die wird nicht ab dem 1. Januar vorbei sein.“

Warnung vor Mitnahmeeffekten

Der Mannheimer Experte Sebastian Siegloch vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) bezeichnete die Verlängerung im Gespräch mit dieser Redaktion als nachvollziehbar: „Kurzarbeit ist in der Krise einfach ein sehr gutes Instrument.“ Allerdings hält er es für unklug, die Bezugsdauer gleich um ein ganzes Jahr auszudehnen – vor allem angesichts der großzügigen Ausstattung des Kurzarbeitergeldes. „Das birgt die Gefahr von Mitnahmeeffekten“, so Siegloch. Eine Verlängerung bis maximal Sommer hätte der ZEW-Forscher angemessener gefunden. Die Lage rund um das Coronavirus könne sich sehr schnell ändern, etwa wenn ein Impfstoff auf den Markt käme. Er hätte sich daher flexiblere Regelungen gewünscht.

Auch Forscher des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW) warnten: Je länger Kurzarbeitergeld „verabreicht wird, desto eher drohen unliebsame Nebenwirkungen, weil zunehmend Betriebe mit Kurzarbeitergeld finanziert werden, die nicht mehr marktfähig sind“. Die Gewerkschaft IG Metall und der Bundesverband der Deutschen Industrie dagegen begrüßten die Verlängerung.

Spitzentreffen am Donnerstag

Schärfere Kritik gab es am Kompromiss für einen kleineren Bundestag. Die Zahl der Wahlkreise soll für die Bundestagswahl im Jahr 2021 bei 299 belassen und dann 2025 auf 280 verringert werden. Die Beschlüsse seien ein „Armutszeugnis“, sagte Grünen-Fraktionsgeschäftsführerin Britta Haßelmann. Der Stuttgarter Wahlrechtsexperte Christian Hesse bezeichnete die Wirkung der Reform als „wirklich sehr gering“.

Bereits an diesem Donnerstag steht das nächste Spitzentreffen an: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will mit den Ministerpräsidenten auf die steigenden Corona-Infektionszahlen reagieren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat dazu die geplanten Änderungen bei Tests für Reiserückkehrer verteidigt. „Die Strategie beinhaltet es in einer solchen dynamischen Großlage immer, auch lageangepasst die konkreten Maßnahmen weiterzuentwickeln“, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Daran werde man sich gemeinsam gewöhnen müssen. be/dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.08.2020