Kritik an Verpflichtung

Berlin.Direkt nach dem Bund-Länder-Beschluss zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eine Rechtsverordnung erlassen, die für mehr Homeoffice sorgen soll. Wie Heil im Anschluss an die Sitzung am Mittwoch in Berlin mitteilte, müssen Arbeitgeber dort, wo es möglich ist, während der Pandemie Homeoffice ermöglichen. Nur zwingende betriebliche Gründe rechtfertigen demnach die Arbeit im Büro.

Die Verordnung wird voraussichtlich am 27. Januar in Kraft treten und bis 15. März gelten. Was „zwingende betriebliche Gründe“ sind, müssen Heil zufolge die Arbeitgeber selbst definieren. Arbeitnehmer können allerdings nicht gezwungen werden, im Homeoffice zu arbeiten. Dafür gebe es keine Rechtsgrundlage, erläuterte Heil.

Die Verordnung stößt vor allem bei Arbeitgebern auf Kritik. Ein Sprecher des Elektromotoren- und Ventilatorenherstellers EBM-Papst in Mulfingen etwa bezeichnete die Pflicht auf Anfrage dieser Redaktion als unnötig. epd/jor

