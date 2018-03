Kritik nach Putins historischem Sieg

Anzeige

Moskau.Nach dem Rekord-Wahlsieg des alten und neuen Präsidenten Wladimir Putin haben internationale Beobachter einen Mangel an politischem Wettbewerb in Russland kritisiert. „Eine Auswahl ohne echten Wettbewerb ist leider keine echte Auswahl“, sagte Michael Georg Link, Leiter der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), gestern in Moskau. Oppositionsnahe russische Wahlbeobachter warfen den Behörden zudem Verstöße bei der Abstimmung ums Präsidentenamt am Sonntag vor.

Dennoch geht Putin durch das historische Ergebnis gestärkt in seine vierte Amtszeit und weitere Gespräche mit dem Westen. Deutsche Politiker riefen ihn auf, sein neues Mandat dafür zu nutzen, Gegensätze zu überwinden. Kanzlerin Angela Merkel gratulierte Putin und forderte ihn auf, „den Dialog untereinander weiterzuführen und die Beziehungen zwischen unseren Staaten und Völkern zu fördern“. Gernot Erler (SPD), Russland-Beauftragter der Bundesregierung, wirbt für eine neue Annäherung an das Land. „Wir müssen daran arbeiten, neues Vertrauen herzustellen“, sagte er im Interview mit dieser Zeitung. „Der Hintergrund all dieser Konflikte ist ein Entfremdungsprozess, ein Verlust an wechselseitigem Vertrauen.“ Dieses könne man nur im Dialog zurückgewinnen. „Ohne den wird es nicht vorangehen“, sagte Erler. mad/dpa