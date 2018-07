Kroatien nach Elfmeterschießen gegen Russland im Halbfinale

Anzeige

Sotschi (dpa) - Ivan Rakitic hat Russlands Überraschungsparty bei der Fußball-WM beendet und Kroatien erstmals seit 1998 ins Halbfinale gebracht. Dem früheren Schalker gelang im Elfmeterschießen der entscheidende Treffer zum 4:3-Sieg.

Nach 120 Minuten stand es 2:2 (1:1, 1:1). 44.287 Zuschauer im Fischt-Stadion sorgten am Samstagabend für ohrenbetäubenden Lärm, die Sbornaja verpasste aber eine weitere Sensation. Im Achtelfinale hatten sich die Kroaten gegen Dänemark ebenfalls im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Mit seinem vierten Turniertreffer hatte Denis Tscheryschew das Team von Trainer Stanislaw Tschertschessow in Führung gebracht (31. Minute). Der Hoffenheimer Bundesliga-Profi Andrej Kramaric (39.) und der frühere Leverkusener Domagoj Via (111.) trafen für die Kroaten, bevor der gebürtige Brasilianer Mário Fernandes (115.) der Ausgleich für die Gastgeber gelang. Kroatien trifft am Mittwoch im Moskauer Luschniki-Stadion auf England.