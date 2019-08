Krönung, Feuerwerk, Festzug

Bensheim.Die Stadt steht in den Startlöchern: Von Samstag (30.) bis Sonntag, 8. September, wird in Bensheim das 82. Bergsträßer Winzerfest gefeiert. Bei der Eröffnung im Winzerdorf auf dem Marktplatz geht es hoheitlich zu. Jana Petermann aus Groß-Umstadt wird zur neuen Gebietsweinkönigin gekrönt. Die 22 Jahre alte Studentin von der Odenwälder Weininsel tritt damit die Nachfolge von Carolin Hillenbrand an.

Der Verkehrsverein Bensheim als Ausrichter des neuntägigen Weinfestivals setzt beim Programm auf die Klassiker. Ein Höhepunkt wird der Festzug am Sonntag (1.) ab 14 Uhr mit mehr als 100 Zugnummern sein. Das Feuerwerk, 2018 der Dürre zum Opfer gefallen, kann am Abschlusswochenende wieder wie gewohnt vom Kirchberg aus abgefeuert werden.

Dafür muss – wie im vergangenen Jahr – die Weinprobe ausfallen, weil das Bürgerhaus nach wie vor nur als Betonhülle existiert und frühestens ab 2021 nach einer millionenschweren Modernisierung als Veranstaltungsort zur Verfügung steht. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.08.2019