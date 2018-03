Krötenwanderung hat begonnen

Anzeige

Bergstraße.Wegen der milden Temperaturen der vergangenen Tage hat in Südhessen die alljährliche Krötenwanderung begonnen. Naturschützer rufen Autofahrer zur Vorsicht auf. Es komme jetzt darauf an, dass Autofahrer langsam fahren und auch mal genau hingucken. Das Besondere in diesem Jahr: Durch den ungewöhnlich raschen Temperaturanstieg verlassen sämtliche Amphibien nahezu gleichzeitig ihre Winterquartiere. Naturschützer beobachteten Frösche, Erdkröten, Molche und Feuersalamander. Laut Deutschem Wetterdienst in Offenbach sinken die Frühtemperaturen im Laufe der Woche in Hessen jedoch wieder auf Werte um den Gefrierpunkt. Naturschützer gehen daher davon aus, dass die wechselwarmen Tiere in den kommenden Tagen wieder eher in ihren geschützten Winterquartieren verharren. BILD: dpa