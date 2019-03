Kübel-Schule in Bensheim bleibt gesperrt

Bensheim.Im Hauptgebäude der Karl-Kübel-Schule wird auch am heutigen Dienstag kein Unterricht abgehalten. Nachdem Sturmtief Eberhard am Dienstag Teile des Dachs aus der Verankerung riss, bleibt das Bildungszentrum am Berliner Ring gesperrt. Ausgenommen davon sind die Abiturprüfungen, die in einem Nebengebäude geschrieben werden können. Die Außenstellen der Schule sind ebenfalls nicht betroffen. Am Montag waren Handwerker mit Sicherungsarbeiten beschäftigt, die Reparatur soll laut Pressestelle des Kreises Bergstraße zeitnah angegangen werden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. dr/Bild: Funck

