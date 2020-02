Künstlerblick auf Mannheim

Mannheim.Die Sicht auf Mannheim, wie sie der Fotograf Christian Borth sieht: Für das Projekt „Mannheim Connected“ setzte der 38-Jährige die Quadratestadt und ihre Menschen in Szene. Unter anderem inszenierte er diese Warteszene am Cityairport Neuostheim. Auf mehr als 1200 Werken, die im Hotel Hilton Garden Inn Mannheim die Zimmer und Flure schmücken, erzählt er wahre und erfundene Geschichten über seine Heimat. Sieben Jahre lang hatte Borth zuvor in Paris gelebt und von dort aus unter anderem die Modeszene erobert. Mittlerweile fotografiert er für Magazine in Europa und Amerika. Im Porträt erzählt er, wie sich in Paris seine Arbeit veränderte und warum er heute einen anderen Blick auf seine Heimat hat als früher. abo

