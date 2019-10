Künstlicher Bachlauf in der Innenstadt

Bensheim.„Gemeinsam stark für Bensheim“ lautete das Motto beim Tag der Hilfsorganisationen in Bensheim. Das Thema setzten die vier beteiligten Einheiten – Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Technisches Hilfswerk (THW) und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) – pragmatisch, kompetent und flott um. Das Ergebnis: ein künstlicher Bachlauf durch die Fußgängerzone, der am Samstag für viel Aufsehen in der Innenstadt sorgte.

Mit über 3000 Sandsäcken wurde die Wasserader gelegt, gespeist wurde das Bächlein aus der Lauter. Beteiligt waren rund 200 Akteure, die mit weiteren Mitmach-Aktionen und Demonstrationen über ihre Arbeit informierten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.10.2019