Kultur hat keine Lobby

Schwetzingen.„Wer zieht für die Kultur vor Gericht? Wo ist unserer Lobby?“ fragt Joerg Steve Mohr für die Kulturschaffenden im Land in einem Interview mit der Redaktion. Der Intendant des Schwetzinger Theaters am Puls hadert mit dem neuerlichen Teil-Lockdown trotz Notwendigkeit ganz offen. Er kann die Entscheidung der Regierung nur bedingt nachvollziehen, denn diejenigen, die für die Sicherheit der Menschen viel Kraft, eine Menge Organisation und vor allem Geld in die Hand genommen haben, würden nun bestraft werden. Dennoch: Den Fortbestand des Theaters gibt er nicht auf – „die Hoffnung stirbt zuletzt“, bleibt er optimistisch. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.11.2020