Kultur im Krisenmodus

Unter der Corona-Pandemie litten und leiden viele – auch Kulturschaffende, nicht zuletzt die im Filmgeschäft. Dreharbeiten wurden verschoben oder unterbrochen, Filmstarts vertagt; Kinos hatten geschlossen und spielen jetzt mit Einschränkungen. Und natürlich traf es Festivals, kleinere und große, die dem Beispiel anderer Institutionen folgten und ein oft reduziertes Programm ins Netz verlegten.

Auch das Ludwigshafener Festival des deutschen Films will diesen Weg gehen. Aber wenigstens ansatzweise könnte ab Ende August auch das gewohnte Flair spürbar werden, denn zwei Freiluftkinos auf der Parkinsel bilden den zweiten Teil der aus der Not geborenen diesjährigen Ausgabe. Dass dort das ambitioniertere Programm zu erleben sein wird, folgt klarem Kalkül. Im Netz werden beliebte Festivalfilme aus früheren Jahren präsentiert; der sonst so gern betonte Anspruch einer feinen Auswahl neuer Werke bleibt hier außen vor.

Warum? Es geht dem Festivalteam seit je um die länger schon kriselnde Kinokultur. Und der setzte schon vor Corona der Zuspruch zu, den die Streaming-riesen des Internets verzeichnen. Filmkultur teilt sich auf in zwei getrennte Bereiche. Für welchen davon das Herz der Festivalmacher schlägt, wird nun erneut deutlich – auch wenn ein echtes gemeinschaftliches Sinnerlebnis auf der Insel jetzt kaum möglich scheint. Dass man keine Filmprominenz einlädt, wirkt ebenfalls konsequent. Nur eine Notausgabe kann und soll es geben dieses Jahr. Ein Spiegel der Zeit ist das Festival so aber erst recht.

Bei alldem wissen die Verantwortlichen, dass sie noch vergleichsweise gut dastehen. Denn die privaten und öffentlichen Förderer des mit Abstand erfolgreichsten Festivals der Region stehen ihm auch in der Krise zur Seite. Unter gänzlich freischaffenden Künstlern und Veranstaltern herrscht dagegen noch pure Not. Zwar mehren sich politische Stimmen, die mehr Hilfe für sie fordern. Aber zwischen dem oft betonten Wert der Kultur und dem Geld, das sie uns wert ist, klafft weiterhin eine große Lücke.

