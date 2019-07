Kulturfest in Planung

Lindenfels.Mehrere Kulturschaffende feilen derzeit an einem neuen Festival, das im kommenden Jahr in Lindenfels stattfinden soll. Zum Organisationsteam gehören unter anderem Dieter Kessel, früher stellvertretende Vorsitzende des Lindenfelser Verkehrsvereins, sowie Lennart Scheuren, der auch die Lagerfeuerkonzerte veranstaltet.

Geplant ist zunächst eine viertägige Veranstaltung im kommenden August. Der Plan der Organisatoren ist es, das Fest über mehrere Veranstaltungsorte in der Stadt zu verteilen. Auch die Lindenfelser Burg soll dabei sein. Der Verkehrsverein hat sich bereiterklärt, die Trägerschaft zu übernehmen. Um möglichst viele Mitstreiter von Anfang an einzubinden, bieten die Veranstalter für den 24. Oktober einen Informationstag an. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.07.2019