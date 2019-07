Kulturstätte:Campus bleibt Ziel

Lampertheim.Ein Schreiben von Landrat Christian Engelhardt weckt bei der Lampertheimer Bürgerinitiative „Bürgerhaus/Kulturraum am Biedensand“ neue Hoffnungen. Die Initiative setzt sich für den Bau einer Kulturstätte auf dem Gelände des vom Kreis Bergstraße geplanten Biedensand-Campus ein. Der Kreis würde sich an einer Finanzierung der Kulturstätte beteiligen, sofern diese auch für schulische Zwecke genutzt würde, stellt der Landrat in seinem Schreiben klar.

Engelhardt macht aber auch deutlich, hohe Priorität hätten hierbei die Belange der auf dem Campus vertretenen Schulen. Diese hatten bislang vor allem den Wunsch nach einer jeweils eigenen Aula geäußert. Auch die Lampertheimer Musikschule befürwortet unterdessen eine gemeinsame Kulturstätte von Stadt und Schulen auf dem Campus-Gelände. Die kürzeren Wege käme auch Schülern der Musikschule zugute. urs

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.07.2019