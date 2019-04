Kunden verärgert

Mannheim.Ein Mannheimer Reiseunternehmer sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Mehrere Kunden beklagen sich über „Abzocke“. Es geht in erster Linie um einbehaltene Zahlungen bei nicht zustande gekommenen Reisen. Einige monieren auch fehlende Leistungen, etwa nicht gebuchte Zwischenflüge oder Gepäckmitnahmen.

Der Mann, der bei der Kommunalwahl am 26. Mai kandidiert, tätigt seine Geschäfte über das Internet und nicht in einem Laden. Er spricht von einer „Hetzkampagne“. Wegen eines Insolvenzantrags könne er aktuell zwar keine Forderungen erfüllen. In rund drei Geschäftsjahren zuvor habe sein Unternehmen aber nur in seltenen Einzelfällen Fehler gemacht. sma

