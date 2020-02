Bensheim.An einer Kundgebung gegen Rechts nahmen am Freitagabend auf dem Bensheimer Marktplatz etwa 200 Menschen teil. Initiiert hatte die Veranstaltung die Schülerin Saskia Pappok. „Lasst uns gemeinsam laut gegen Faschisten, Rechte und antidemokratische Parteien sein“, forderte sie unter dem Applaus der Zuhörer.

Mehrere Redner bekundeten im Anschluss ihre Solidarität mit den Opfern von rassistischen und rechtsextremen Terroranschlägen wie zuletzt in Hanau. Saskia Pappok selbst schilderte eine Begegnung mit „jungen Neo-Nazis“ vor wenigen Tagen in Bensheim, die sie und ihre Freunde angepöbelt und beleidigt hätten. „Sie haben Rechtsrock gehört und den Hitlergruß gezeigt. Das kenne ich aus anderen Städten. Aber das es in meiner Heimatstadt passiert, habe ich zum ersten Mal erlebt. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht.“ Flankiert wurde die Kundgebung von einem Aufgebot an Polizei- und Ordnungskräften. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.02.2020