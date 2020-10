Kunsteisbahn in Heddesheim öffnet trotz Corona

Heddesheim.Die Kunsteisbahn der Gemeinde Heddesheim startet am 1. November trotz Corona in die Wintersaison 2020/2021. Nach Angaben von Bürgermeister Michael Kessler gibt es wegen der Pandemie allerdings ein Hygienekonzept, das für die Besucher einige Einschränkungen mit sich bringt. So wird die Zahl der Gäste auf jeweils 300 beschränkt und die Öffnung auf mehrere Zeiträume aufgeteilt. Außerdem sind Tickets nur über die App erhältlich, die bereits im Sommer am Badesee erfolgreich eingesetzt wurde. Für Kinder und Jugendliche sind Reservierungen per Internet möglich, die Tickets können dann an der Kasse gezahlt werden. Eine Maskenpflicht ist zunächst nur in den Innenräumen vorgesehen. hje

