Kunsthalle Mannheim beginnt den „Umbruch“

Mannheim.Mit der Ausstellung „Umbruch“ startet an diesem Donnerstag Mannheims Kunsthallen-Direktor Johan Holten sein Programm: Zum ersten Mal hat der ehemalige Leiter der Kunsthalle Baden-Baden, Nachfolger der nach Weimar gegangenen Ulrike Lorenz, eine Schau in Mannheim kuratiert. Die Kunsthalle habe ihre Skulpturensammlung um drei Installationen von zeitgenössischen Künstlerinnen erweitert, die in „Umbruch“ einen Schwerpunkt bilden. „Jahren der Beschäftigung mit dem Museumsneubau folgt jetzt ein inhaltlicher Umbau“, sagte Holten am Mittwoch. Abgebildet ist eine Tanz-Performance von Alexandra Pirici, die in den ersten Tagen nach der Eröffnung live aufgeführt werden wird. seko(mit dpa) (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.07.2020