„Kunststraße ist keine 1a-Lage“

Die Filiale in der Kunststraße soll am 31. Oktober 2020 schließen. © Blüthner

Mannheim.Für die künftige Nutzung der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filiale in der Mannheimer Kunststraße braucht es nach Ansicht von Aniko Korsos, Expertin für Einzelhandelsimmobilien bei Jones Lang LaSalle, ein ganz neues Konzept. „Einen Einzelhändler zu finden, der alle Etagen anmietet, halte ich für sehr schwierig bis unmöglich“, sagt sie im Interview mit dieser Redaktion. Die Kunststraße sei „keine 1a-Lage.“ Zudem gebe es kaum Unternehmen, die so große Flächen in Innenstädten belegten.

Die Mannheimer kennen den Standort noch als markanten Turmbau mit dem Kino „Ufa-Palast“ und dem Kaufhaus Vetter, das 1968 von Horten übernommen, neu gebaut und ab 1994 von Kaufhof fortgeführt wurde. Die Immobilie war aber stets nur gemietet. Als der langjährige Kaufhausbesitzer Heinrich Vetter 1997 sein Vermögen in eine Stiftung einbrachte, ging das Anwesen an seine in Karlsruhe lebende Schwester Friedel Holzherr und nach ihrem Tod an deren Tochter. pwr/tat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.06.2020