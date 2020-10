Kunstwerke auf Museumsinsel beschädigt

Berlin.Nach der Beschädigung von Kunstwerken auf der Berliner Museumsinsel hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) Aufklärung in Sachen Sicherheit gefordert. Die Staatlichen Museen zu Berlin müssten sich Fragen nach ihren Sicherheitsvorkehrungen stellen lassen, erklärte Grütters am Mittwoch. Die Beschädigungen haben sich nach Medienberichten bereits am 3. Oktober ereignet. Dabei gehe es um rund 70 Objekte im Pergamonmuseum, dem Neuen Museum, der Alten Nationalgalerie und an anderen Standorten. Sie seien mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt worden, die Flecken etwa auf ägyptischen Sarkophagen, Steinskulpturen und Gemälden des 19. Jahrhunderts hinterließ, heißt es in den Berichten. Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wurde am Mittwoch ein Zeugenaufruf gestartet. dpa

