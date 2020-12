Kurz: Ausgangssperre soll privaten Partys ein Ende setzen

Mannheim/Ludwigshafen/Speyer.Die Corona-Lage in der Metropolregion spitzt sich immer weiter zu. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) äußerte im Interview mit dieser Redaktion dennoch die Hoffnung, dass die in Mannheim als erster baden-württembergischen Stadt verhängten nächtlichen Ausgangssperren zu einem Rückgang des Infektionsgeschehens führen werden. Zwischen 21 und 5 Uhr dürfen die Bürger nur noch das Haus verlassen, wenn sie zur Arbeit oder von dort zurück müssen, ein medizinischer Notfall vorliegt oder sie mit ihrem Hund Gassi gehen. Entsprechend waren am Freitagabend nach 21 Uhr nur noch vereinzelt Menschen in der Innenstadt zu sehen.

Zur Begründung der Maßnahme sagte Kurz: „Stärkster Treiber des Infektionsgeschehens sind eindeutig private Begegnungen. Wir wissen auch von Kontrollen der Polizei, dass etwa noch Kneipen Gäste durch die Hintertür hereinlassen, es Partys in Wohnungen oder Abendessen in großen Runden gibt.“ Da die Einhaltung flächendeckend nicht zu kontrollieren sei, habe sich die Stadt dazu entschieden, nächtliche Treffen zu unterbinden. Das baden-württembergische Sozialministerium wies am Freitag weitere Kommunen mit einer Inzidenz über 200 an, ebenfalls nächtliche Ausgangssperren umzusetzen.

Eingeschränkte Öffnungszeiten

Kurz, der auch Präsident des baden-württembergischen Städtetags ist, wirbt im Falle anhaltend hoher Corona-Zahlen für einen kurzen, aber harten Shutdown im Januar. Er gehe davon aus, „dass zwei Wochen schon Wirkung zeigen würden“, sagte er. „Die wirtschaftlichen Schäden, die man dann ausgleichen müsste, wären auch nicht so hoch wie bei einer andauernden Verlängerung bisheriger Maßnahmen. Und es gäbe für alle eine klare Perspektive, dass nach zwei Wochen dies wieder vorbei wäre.“ Auf die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt sagte der Städtetagspräsident: „Die Herbstferien wären im Nachhinein sehr geeignet gewesen. Jetzt käme dafür, wenn man es denn braucht, die Zeit der Ferien im Januar in Frage.“

Bei der aktuellen Ausgangssperre weist die Stadt Mannheim darauf hin, dass Einkaufen kein triftiger Grund ist, um das Haus zu verlassen. Die Geschäfte legen individuell ihre Schließzeiten fest. Wie eine Umfrage in mehreren Supermärkten und Discountern ergab, wird sich 20.30 Uhr als Ladenschlusszeit durchsetzen.

Alles andere als begeistert zeigten sich die Schulen davon, dass vorerst kein Sport mehr stattfinden soll. Man habe im Vorfeld ohne Erfolg versucht, das abzuwenden, sagte Sabine Hamann vom Staatlichen Schulamt. Die geschäftsführende Leiterin der Grundschulen, Angela Speicher, möchte Anfang der Woche noch einmal bei der Stadt vorstellig werden und um Überprüfung bitten.

Ludwigshafen reagiert mit einer neuen Allgemeinverfügung auf die rasant ansteigenden Fallzahlen. Seit 0 Uhr in der Nacht zum Samstag ist ebenfalls eine Ausgangssperre wirksam, die immer zwischen 21 und 5 Uhr gilt. Diese ist zunächst bis zum 20. Dezember befristet. Ladenöffnungszeiten werden auf denselben Zeitraum begrenzt und ein Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit erlassen. „Wir müssen alles dafür tun, die Gesundheit der Bürger zu schützen und Leben zu retten“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Ludwigshafen lag am Freitag mit einer Inzidenz von 374,6 auf Platz eins in Rheinland-Pfalz, sieben Menschen starben innerhalb eines Tages an Corona. Im Rhein-Pfalz-Kreis sowie den Städten Speyer und Frankenthal sollen die gleichen Regelungen spätestens ab Dienstag gelten. bhr/jei/cs/sma/cap

