Kurz: Einschränkungen besser erklären

Oberbürgermeister Peter Kurz bei seiner Ansprache. © Stadt Mannheim/Henn

Mannheim.Die Stadt Mannheim wird die Corona-Pandemie nach Ansicht von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) gut bewältigen. „Wir sind in der Lage, auch diese Krise nicht nur zu überstehen, sondern neue Kraft zu schöpfen“, äußerte er sich in seiner Neujahrsrede optimistisch. „Wie wir die Lasten realistisch und gerecht verteilen, wird eine zentrale und wichtige Debatte und Entscheidung sein“, sagte er aber.

Von Bund und Land forderte er, in diesem und womöglich auch im Jahr 2022 die Steuerausfälle wie auch Verluste bei Nahverkehr und Kliniken durch die Pandemie auszugleichen. Nur so könnten die Städte die Investitionskraft für die nötige Modernisierung ihrer Infrastruktur erhalten.

Die Einschränkungen für die Bürger zur Eindämmung der Corona-Pandemie muss die Politik nach Ansicht von Kurz „frühzeitiger detailliert beschreiben und zur Diskussion stellen“. Bisher habe man die Zeit, um von hohen Inzidenzen herunterzukommen, unterschätzt. Korrekturen an den Beschlüssen seien „kein Verlust an Glaubwürdigkeit, im Gegenteil: Die Politik hätte sich noch stärker und schneller als lernendes System verhalten und zeigen können“, so Kurz. Die Stadt hatte den Neujahrsempfang, sonst eine ganztägige Großveranstaltung, erstmals rein digital ausgerichtet.

