Kurz empört über Haus und Grund

Anzeige

Mannheim.Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hat in scharfer Form auf Pläne des Eigentümerverbandes Haus und Grund reagiert, den örtlichen Mietspiegel zu Fall zu bringen (wir berichteten). In einer Zeit steigender Wohnungsnot beteilige sich der Verband an einer Klage, die höhere Mietsteigerungen in der Quadratestadt ermöglichen solle, schrieb Kurz gestern auf seiner persönlichen Facebookseite.

Der Oberbürgermeister kritisierte vor allem, dass Haus und Grund die von der städtischen Tochtergesellschaft GBG auf dem freien Markt angebotenen Wohnungen aus dem Mietspiegel herausgerechnet haben will. Dies sei „gesellschaftspolitisch verantwortungslos“. Josef Piontek, der Vorsitzende des Eigentümerverbands, nannte Kurz’ Äußerungen „polemisch“. sma