Kurz will mehr Hilfe

Mannheim.Mit Geld aus städtischen Finanzreserven sowie bislang nicht genutzten Mitteln für geplante Investitionen will die Stadt Mannheim ihr von der Corona-Pandemie verursachtes Loch im Etat fürs laufende Jahr schließen. Das steht in der Rathaus-Vorlage zum Nachtragshaushalt, den die Stadträte Ende Juli beschließen sollen. Trotz Zahlungen von Bund und Land in Höhe von rund 86 Millionen muss die Stadt mit ihrem Geld eine verbleibende Lücke von rund 126 Millionen Euro schließen. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) betonte, man werde keine der für 2020 und 2021 geplanten Investitionen streichen und komme auch ohne Neuverschuldung aus. Er fordert aber vor allem vom Land eine noch stärkere finanzielle Unterstützung Mannheims. imo

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020