Kurzer Frühlingszauber

Mannheim.Wer am Donnerstag oder an den kommenden Tagen im Regen steht, der sollte sich einfach an dieses Bild erinnern. Es zeigt die untergehende Frühlingssonne, die im Mannheimer Stadtteil Neckarau einen blühenden Baum in Szene setzt. Doch der Hauch von freundlichem Frühling des Mittwochs ist schon wieder vorüber. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es schon heute nass und grau. Im Bergland werde es zudem böiger, sagte DWD-Meteorologin Sabine Krüger. Am Freitag müssen sich die Menschen dann erneut auf Regenschauer und auf starken bis stürmischen Wind einstellen. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag und Freitag nach Angaben der Wetterfrösche Werte zwischen vier Grad im Bergland und bis zu elf Grad am Rhein. stp/dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020