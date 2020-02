„Lachende Insel“ bei Wind und Wetter unterwegs

Ilvesheim.Rund 15 000 Besucher haben am Sonntag die Straßen der Gemeinde Ilvesheim gesäumt und den Fasnachtszug unter dem Motto „Die lachende Insel“ bestaunt und bejubelt. Nach einer Unwetterwarnung am Morgen hatten Freunde der Veranstaltung zunächst Sorgen, der Zug könnte abgesagt werden. Doch nach dem sonntäglichen Kirchgang von Bürgermeister Andreas Metz war die Warnung bereits wieder aufgehoben. Wolkig und windig war es gleichwohl, als sich pünktlich um 14.11 Uhr Festwagen, Fußgruppen und Musikvereine auf den Weg machten. Bis die letzten davon am Ziel ankamen, dauerte es fast drei Stunden. Der Zug umfasste insgesamt rund 60 Nummern. hje

