Einhausen.In 25 Jahren könnte die Population von Lachsen in der Weschnitz wieder so groß sein, dass sie sich selbst auf Dauer erhalten kann – dann könnte es auch möglich sein, in dem Fluss nach Lachsen zu angeln. Am Dienstagabend setzten Rainer Hennings und Helfer des Angelsportvereins Lorsch-Einhausen tausend Jungtiere bei Einhausen in die Weschnitz ein. Mit dem Projekt soll der Lachs dort wieder heimisch werden. lok