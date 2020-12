Länder beraten über den bundesweiten Lockdown

Berlin/Bergstraße.Die Zahlen der gemeldeten Corona-Neuinfektionen und Todesfälle in Deutschland binnen eines Tages haben neue Höchststände erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten innerhalb von 24 Stunden 29 875 neue Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitag hervorging. Das sind über 6000 mehr als am Vortag, als mit 23 679 Fällen ebenfalls ein Rekord erreicht worden war.

Zudem meldete das RKI am Freitag mit 598 neuen Todesfällen den zweiten Höchstwert binnen kurzem. Der bisherige Tageshöchststand von 590 Toten war am Mittwoch erreicht worden. Angesichts dessen fordern Intensivmediziner rasche durchgreifende Maßnahmen.

Lockerungen auf dem Prüfstand

Bereits vor einem Treffen der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), das am Sonntag stattfinden soll, kündigte unter anderem Baden-Württemberg weitere Beschränkungen für die Bürger an. Am Wochenende wird eine Entscheidung für einen bundesweiten Lockdown erwartet. Bereits um Weihnachten geplante Lockerungen stehen auf dem Prüfstand.

Aufgrund „erschreckender Zahlen“ will die baden-württembergische Landesregierung die anberaumte Ministerpräsidentenkonferenz am Sonntag nicht abwarten und erließ bereits gestern strengere Corona-Schutzmaßnahmen. Ab diesem Samstag gelten im Südwesten für vier Wochen flächendeckende nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 5 Uhr. Tagsüber bleiben Einzelhandelsbetriebe offen. Menschen dürfen sich treffen mit den Angehörigen des eigenen Haushalts, mit Partnern und mit Eltern, Kindern und Großeltern oder Personen aus einem weiteren Haushalt mit insgesamt bis zu fünf Personen.

Erlaubt sind Sport und Bewegung im Freien allein, mit den eigenen Haushaltsangehörigen oder einer weiteren Person. Veranstaltungen „der öffentlichen Sicherheit und Daseinsvorsorge“ können weiter stattfinden, also beispielsweise Gemeinderatssitzungen oder Gerichtsverhandlungen. Auch die Demonstrationsfreiheit bleibe erhalten, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen). Verboten werde flächendeckend Alkoholausschank an öffentlichen Orten. Nachts dürfen Menschen nur unterwegs sein unter anderem für berufliche Zwecke, für den Besuch von Schule, Kita und Hochschulen sowie wegen medizinischer und tiermedizinischer Behandlung. Gelockert wird dies vom 23. bis 27. Dezember.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geht von harten Corona-Beschränkungen spätestens nach den Weihnachtsfeiertagen aus. Nach seiner Einschätzung kommen für den Start des harten Lockdowns das Wochenende vor oder das Wochenende nach den Weihnachtsfeiertagen in Frage, sagte der Regierungschef am Freitag im hessischen Landtag in Wiesbaden. Er halte zunächst eine Frist bis zum 10. Januar für den richtigen Zeitraum.

Neuer Höchstwert im Kreis

Für den Kreis Bergstraße meldete das Landratsamt gestern 95 Neuinfektionen und damit einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Dieser lag bisher bei 90 (am 28. Oktober). Es sind zugleich 32 mehr als am Freitag der Vorwoche, so dass die Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner – deutlich steigen wird. Gestern wurde sie mit 131,24 angegeben, heute wird sie demnach rund 143 betragen.

Außerdem gab es gestern ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit Corona, das 50. seit Beginn der Pandemie. Es handelt sich um eine 91-jährige Person aus Lorsch.

Schwerpunkt der gemeldeten Neuinfektionen war gestern Bensheim, wo es allein 23 Fälle gab. Neun betreffen Heppenheim, sechs Lorsch, vier Lautertal, zwei Einhausen sowie einer Lindenfels. Zu den betroffenen Einrichtungen gehören die Heinrich-Metzendorf-Schule und die Karl Kübel-Schule in Bensheim sowie Pflegeheime in Bensheim und Lorsch.

1917 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 102 817 (Stand: 0 Uhr). 1659 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 58 mehr als am Vortag. dpa/epd/red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.12.2020