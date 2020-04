Länder gehen eigene Wege

Berlin/München/Stuttgart.Die Verkaufsverbote für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern spalten die deutsche Rechtsprechung. Am Montag verkündeten die Oberverwaltungsgerichte in Bayern, Niedersachsen und dem Saarland unterschiedliche Entscheidungen zur Rechtmäßigkeit der Verkaufsverbote. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München sieht in der 800-Quadratmeter-Regel einen verfassungswidrigen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Die Oberverwaltungsgerichte in Niedersachsen und dem Saarland dagegen halten die Vorschrift für rechtens. Der Handelsverband Deutschland forderte einheitliche Regelungen für alle Einzelhändler unabhängig von der Ladengröße.

Auch die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) fordert als Konsequenz aus dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs eine bundesweit einheitliche Regel für die Öffnung aller Geschäfte unabhängig von der Größe. „Wir dürfen solche Urteile nicht einfach achselzuckend zur Kenntnis nehmen“, sagte die CDU-Politikerin dieser Redaktion.

Beschränkungen gelten weiter

Was Erwartungen an weitreichende neue Lockerungen der Corona-Beschränkungen in der Bund-Länder-Schalte an diesem Donnerstag angeht, haben sie Bundesregierung und Ländervertreter gedämpft. „An diesem 30. April wird es wichtige vorbereitende Beratungen und sehr begrenzte Beschlüsse geben“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) kündigte an, er wolle kommende Woche eigene Konzepte zur Lockerung der Beschränkungen für Kindergärten, Schulen und Pflegeheime vorlegen. Auch bei Kitas gebe es Handlungsbedarf. Einen bundeseinheitlichen Stichtag zur Rückkehr in die Kitas wird es laut NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) aber nicht geben.

Auch bei den Beschränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr ist nicht mit einem schnellen Ende zu rechnen. Das Auswärtige Amt strebe gemeinsame Kriterien mit den EU-Partnern an, wann der Reiseverkehr wieder aufgenommen werden könne, sagte ein Sprecher. Die Reisewarnung gelte bis zum 3. Mai. Bis dahin müsse über die Verlängerung entschieden werden. Es gebe die klare Erwartung, dass die Urlaubssaison 2020 anders sein werde als gewünscht und gewohnt.

Das Kanzleramt bekannte sich zu regional angepassten Reaktionen auf die Corona-Krise. Bei der Überprüfung der Maßnahmen „muss auch berücksichtigt werden, dass die Epidemie sich in Deutschland nicht gleichmäßig ausbreitet, sondern die Lage regional unterschiedlich sein kann“, sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU). dpa/pre

