Länder gehen gegen Umweltsünder vor

Ausgediente Kaffeebecher stapeln sich auf einem Gehsteig. © dpa

Stuttgart/Mannheim.Bundesländer sagen Umweltsündern verstärkt den Kampf an. Sie wollen Kommunen drastische Aufschläge in Bußgeldkatalogen ermöglichen. In Baden-Württemberg können Bürger mit bis zu 250 Euro belangt werden, wenn sie eine Kippe oder ein Kaugummi auf die Straße werfen. Das Bewusstsein für die Umwelt solle so erhöht werden, sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). Auch seine Amtskollegin in Rheinland-Pfalz, Ulrike Höfken, kündigte an, geltende Regelungen zu verschärfen. Hessen hatte zuletzt einen Rahmen für Verstöße gegen Naturschutzgesetze geschaffen.

Kritiker monieren, strengere Regeln brauchten auch strengere Kontrollen. Um Umweltsünder auf frischer Tat zu ertappen, gebe es aber nicht genügend Personal. pre

