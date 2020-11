Länder lockern Vorschriften

Berlin/Schwerin.Nach den jüngsten Bund-Länder-Vereinbarungen zum Kampf gegen die Corona-Pandemie gehen immer mehr Bundesländer eigene Wege. Nach Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein und Berlin kündigte auch Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende an, über die Festtage Hotelübernachtungen für Familienbesuche zu erlauben – entgegen einer Empfehlung aus dem Kanzleramt.

Auch Baden-Württembergs Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann will über die Weihnachtstage Hotelübernachtungen für Familienbesuche ermöglichen. „Es gibt nicht wenige Familien, die kein Gästezimmer in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung haben“, sagte Eisenmann dieser Redaktion.

Unterdessen gelten wegen hoher Infektionszahlen weitere Einschränkungen in Hotspots. Im Thüringer Landkreis Hildburghausen gilt seit Sonntag ein Versammlungsverbot. In Passau, Niederbayern, dürfen die Menschen ihre Wohnungen nur aus triftigem Grund verlassen. dpa

