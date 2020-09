Länder vor erneutem Lockdown

Tel Aviv/London/Wien/Berlin.Während die Lage in Deutschland noch weitgehend stabil ist, kämpfen zahlreiche Länder weltweit gegen steigende Corona-Zahlen. So will die israelische Regierung nach Rekordzahlen mit einem zweiten landesweiten Lockdown die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Entsprechende Pläne gibt es offenbar auch in Großbritannien. Österreich und Spanien ergreifen ebenfalls Maßnahmen.

Seit Freitagnachmittag bleiben in Israel Schulen und Kindergärten geschlossen, auch Hotels und Einkaufszentren machen zu, Strandbesuche sind untersagt. Die Menschen dürfen sich nur in Ausnahmefällen – wie dem Weg zur Arbeit oder zu Demonstrationen – weiter als 1000 Meter von ihrem Zuhause entfernen, Fahrten zwischen Städten sind verboten, Besuche in anderen Haushalten untersagt. Dagegen sind Lebensmitteleinkäufe und Arztbesuche wie auch Individualsport erlaubt.

Neue Regelung in Österreich

Auch in Großbritannien könnte wegen der sich dramatisch verschlimmernden Corona-Lage wieder ein Lockdown bevorstehen. Top-Forscher hätten die Maßnahme der Regierung empfohlen, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen, berichtete die „Financial Times“. Der zweiwöchige Lockdown soll demnach während der Schulferien im Oktober stattfinden.

Als Reaktion auf steigende Infektionszahlen ist in Österreich die Zahl der Teilnehmer bei privaten Zusammenkünften im öffentlichen Raum ab Montag begrenzt – auf nur noch zehn Personen. „Wir müssen daher jetzt reagieren, um einen zweiten Lockdown zu verhindern“, sagte Kanzler Sebastian Kurz.

In der spanischen Hauptstadt Madrid sollen ab Montag sechs Stadtteile und sieben Kommunen im Umland zur Eindämmung der Corona-Pandemie teilweise abgesperrt werden. Sie dürften dann nur noch für dringende Angelegenheiten betreten oder verlassen werden.

In Deutschland will Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für den Kampf gegen die Corona-Krise im Bundeshaushalt 2021 rund 96 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Auch im kommenden Jahr soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ausgesetzt werden, wie es am Freitag aus Kreisen des Finanzministeriums hieß. Der Krise solle nicht hinterhergespart werden.

Unterdessen hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Mitglieder des Parlaments „mit Nachdruck“ zur Einhaltung der Corona-Regeln aufgerufen. „Das betrifft insbesondere das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in allen Liegenschaften des Bundestages“, sagte der CDU-Politiker am Freitag zu Beginn der Bundestagssitzung. Es sei legitim, unterschiedlicher Meinung zu sein. „Aber in der Demokratie muss man Mehrheitsbeschlüsse akzeptieren“, sagte er. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020