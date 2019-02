Länderspiel-Premiere in Bensheim

Bensheim.Frisch mit EM-Silber dekoriert reist die deutsche Badminton-Nationalmannschaft nach Bensheim an. Am Donnerstag, 25. April, um 19 Uhr bestreitet sie in der Weststadthalle ein Länderspiel gegen Estland.

Ausrichter TV Bensheim kann bei der Durchführung auf professionelle Unterstützung einer Sportmarketingagentur bauen und freut sich auf diese Premiere in Bensheim, die die schnellste Rückschlagsportart der Welt, die sich auch im Schulsport größter Beliebtheit erfreut, in der Bergsträßer Region noch bekannter machen soll. „Eine bessere Werbung für unseren Badminton-Sport und unseren Verein kann man sich nicht vorstellen“, so der TVB-Abteilungsleiter Jost Winnenmöller.

Es wird mit einer ausverkauften Halle gerechnet, die etwa 1300 bis 1400 Sitzplätze bei diesem Länderspiel bieten wird. Zum deutschen Aufgebot zählt mit Kai Schäfer auch ein gebürtiger Südhesse. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.02.2019