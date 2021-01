Längerer Lockdown auch für Schulen?

Berlin/Mannheim.Wenige Tage vor neuen Bund-Länder-Gesprächen läuft alles auf eine Verlängerung des Lockdowns in Deutschland hinaus. Offen ist allerdings, bis wann die Beschränkungen ausgeweitet werden – und was mit Schulen und Kitas passiert. Hier könnten die Länder nach den Gesprächen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag unterschiedliche Linien fahren. Das deutet sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nach einer Schaltkonferenz der Staatskanzlei-Chefs vom Samstag an.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte eine Lockdown-Verlängerung um weitere drei Wochen bis Ende Januar. „Vorschnelle Lockerungen würden uns wieder weit zurückwerfen“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Erst Mitte Januar wisse man wirklich, wie sich Weihnachten und Silvester auf die Infektionszahlen ausgewirkt hätten.

Auch andere stark von Corona betroffene Bundesländer plädierten in der Telefonkonferenz für eine Verlängerung bis Monatsende, während weniger betroffene Länder einer neuen Entscheidung schon nach zwei Wochen zuneigten. Die Regierungschefs von Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz, Peter Tschentscher (SPD), Stephan Weil (SPD), Reiner Haseloff (CDU), Bodo Ramelow (Linke) und Malu Dreyer (SPD), gehen ebenfalls davon aus, dass die strengen Regeln weiter gelten müssen.

Tschentscher will zudem über die derzeit geschlossenen Schulen diskutieren. Dieses Thema ist besonders strittig. Der Hamburger Bürgermeister sagte der „Welt am Sonntag“, er erwarte vom Bund Informationen, „auf welcher wissenschaftlichen Grundlage beziehungsweise Datengrundlage er eine weitere pauschale Schließung von Kitas und Schulen fordert und wie er sich vorstellt, dass damit die wesentlichen Funktionen der Grundversorgung und medizinischen Behandlungskapazitäten aufrechterhalten werden sollen“.

Warnung vor Infektionen

Die Kulturminister der Länder beraten an diesem Montag, einen Tag vor den Ministerpräsidenten. Sie halten vor allem die baldige Öffnung der Kitas und Grundschulen für vorrangig. Söder dagegen warnte vor einer „überstürzten Öffnung von Schulen und Kitas“. Auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat zu großer Vorsicht aufgerufen. „Die Infektionszahlen sind weiter besorgniserregend hoch und es ist noch unklar, welche Auswirkungen Treffen an den Weihnachtstagen und über den Jahreswechsel auf das Infektionsgeschehen haben“, sagte die CDU-Politikerin dieser Redaktion. Indes betonte Birgit Schreiber, seit 25 Jahren Kinderbeauftragte der Stadt Mannheim, dass die Corona-Pandemie für Mädchen und Jungen aus armen Familien ein „Albtraum“ sei. „Ihre Eltern haben kaum Zeit oder können nicht mit den Kindern lernen oder ihre Hausaufgaben kontrollieren“, sagt Schreiber. „Das haben vorher die Lehrkräfte übernommen. Das fällt jetzt alles weg.“

Probleme gab es derweil bei der auch als Corona-Impf-Hotline genutzten Nummer 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, die teilweise schwer erreichbar ist. Den „sehr ernstzunehmenden Hinweisen auf eine Überlastung der Hotline gehen wir derzeit intensiv nach“, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums der „Welt am Sonntag“. dpa/imo/ZRB

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.01.2021