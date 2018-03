Lärmfeuer entzündet

Anzeige

Lautertal/Lindenfels.Die historischen Signalfeuer aus der Römerzeit – bekannt als Lärmfeuer – haben am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche Besucher aus Nah und Fern in die Ortsteile von Lautertal und Lindenfels gelockt. Sie brannten am Borstein in Reichenbach, auf der Raidelbacher Höhe und am Eulsbacher Eck – allein zum letztgenannten Anlaufpunkt kamen über Hundert Besucher. Am Borstein erfreute sich auch die Fackelwanderung großer Beliebtheit.

Die Illumination am Ohlyturm auf dem Felsberg bei Reichenbach fiel hingegen wegen mehrerer Krankheitsfälle im Organisatoren-Team aus. Am Kaiserturm in Gadernheim gab es anstatt eines eigenen Lärmfeuers einen Blick auf die Flammen in der Umgebung. red