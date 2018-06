„Lage ist sehr ernst – aber bewältigbar“

Anzeige

Berlin.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will in den nächsten Tagen mit einzelne EU-Staaten Abkommen zur Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze abschließen. Sie versucht damit, den Streit mit der Schwesterpartei CSU über die Asylpolitik zu entschärfen. Die CDU-Vorsitzende kam gestern Abend mit der Parteiführung zu Beratungen zusammen.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) signalisierte unterdessen in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ die Möglichkeit, sich mit Merkel zu einigen. In der Sache wich er aber nicht zurück. „Der Zusammenhalt Europas steht auf dem Spiel, ebenso der Zusammenhalt in Deutschland. Die Lage ist ernst, aber sie ist bewältigbar“, argumentierte Seehofer. Der „Bild am Sonntag“ sagte er, dass in der CSU kein Interesse bestehe, die Kanzlerin zu stürzen. „Wir wollen endlich eine zukunftsfähige Lösung für die Zurückweisung von Flüchtlingen an unseren Grenzen.“

Gespräche mit Südländern

Wie ein Regierungssprecher gestern in Berlin mitteilte, führt die Bundesregierung im Zusammenhang mit Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze „Gespräche mit unterschiedlichen Mitgliedstaaten und der Kommission“ über mögliche bilaterale Abkommen. Die Rede ist von Griechenland, Italien oder Bulgarien.