Lagerhalle für Fenster brennt aus

Garagentor aufbrechen

Um den Brandrauch und die enorme Hitze aus der Lagerhalle abzuleiten, musste das Garagentor der Halle gewaltsam geöffnet werden. Zudem wurde in der Aluminiumwand auf der Rückseite der Lagerhalle eine Abluftöffnung geschaffen, um diese mittels zweier Lüfter vom Brandrauch zu befreien.

Um den Bedarf an Atemschutzgeräten und -trägern an der Einsatzstelle sicherzustellen, wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberhausen-Rheinhausen und Philippsburg mit dem Abrollbehälter Atemschutz nachgefordert. Die Hitze in der Aluminiumhalle war so enorm, dass die Zwischenwand zu der direkt angrenzenden Lagerhalle beschädigt wurde.

Ein Übergreifen der Flammen konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr aber glücklicherweise verhindert werden. Um sicherzustellen, dass sich keine Glutnester mehr in der Halle befanden, wurde der Lagerbestand durch die Einsatzkräfte weitestgehend ins Freie transportiert. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis in die späteren Abendstunden hin. Für die Zeit der Löscharbeiten war die Friedrich-Hecker-Allee gesperrt.

Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen, einem Notarzt, der SEG Führung Nord und der DRK Bereitschaft Waghäusel unter der Leitung des organisatorischen Leiters Matthias Wahl, mit insgesamt 11 Einsatzkräften zur Absicherung vor Ort. Personen kamen jedoch nicht zu Schaden.

Die Freiwillige Feuerwehr Waghäusel war mit allen Abteilungen aus Waghäusel, Wiesental und Kirrlach, die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen-Rheinhausen mit der Abteilung Oberhausen und die Freiwillige Feuerwehr Philippsburg mit dem Abrollbehälter Atemschutz, mit insgesamt 74 Einsatzkräften unter der Leitung des Kommandanten Roland Oechsler im Einsatz.

Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Ullrich Koukola und der Oberbürgermeister der Stadt Waghäusel, Walter Heiler, machten sich vor Ort ein Bild der Lage. Die Polizei, welche mit zwei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz war, hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. pol/7aktuell/cao

