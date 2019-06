Lambrecht pocht auf Balance

Die neue Ministerin aus Südhessen: Christine Lambrecht. © dpa

Berlin.Die künftige Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) erwartet in ihrem neuen Amt einige Diskussionspunkte mit CSU-Innenminister Horst Seehofer. Einer der Schwerpunkte der aus Viernheim stammenden Juristin sei eine ausgewogene Balance zwischen Sicherheit und Freiheit, sagte Lambrecht im Interview dieser Zeitung.

„Und da wird es sicherlich mit dem Innenministerium das ein oder andere zu diskutieren geben“, betonte sie. Lambrecht tritt in der schwarz-roten Bundesregierung für die SPD die Nachfolge von Katarina Barley an der Spitze des Justizministeriums an. Zuvor war sie Parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium. Barley war die Kandidatin der Sozialdemokraten für die Europawahl und wechselte vor einigen Wochen nach Brüssel. jor/mpt

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019