Lampertheimer im Schneechaos

Lampertheim.Eigentlich hatte sich Familie von Allwörden auf sieben Tage Winterurlaub voller Schnee und Sonnenschein in den Tiroler Alpen eingestellt. Die achtköpfige Familie war samt Wohnwagen zum Camping ins österreichische Tannheimer Tal gefahren. Dass die Schneemassen, die große Teile in Süddeutschland und in Österreich ins Winterchaos gestürzt haben, auch ihrem Wohnwagen zum Verhängnis werden würden, damit hatten die Lampertheimer nicht gerechnet. Am Ende fährt die Familie ohne ihren Anhänger zurück. Unserer Zeitung hat die Familie erzählt, warum sie am Ende ihres Urlaubs den Wohnwagen zurückgelassen und welchen Plan sie sich für seine Rettung ausgedacht hat. lia

