Lampertheimer Ostermarkt steht bevor

Lampertheim.Der Lions Club Lampertheim präsentiert am 6. und 7. April seinen Internationalen Ostermarkt in der Hans-Pfeiffer-Halle. 56 Aussteller aus vier Nationen – Deutschland, Schweiz, Rumänien und Niederlande – wollen ihre österlichen und frühlingshaften Werke präsentieren. An der Gestaltung des Marktes beteiligt sind auch Schüler des Lampertheimer Lessing-Gymnasiums. Außerdem treten Musikensembles der Schule auf. Die L.A. Reed Big Band spielt unter Leitung von Rainer Heute am Sonntag, 7. April, 11 Uhr, zur Jazz-Matinee auf. Schirmherr des Internationalen Ostermarktes ist Bürgermeister Gottfried Störmer. urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.03.2019