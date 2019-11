Lampertheimer Schillerplatz kriegt Farbe

Lampertheim.Die unbestimmbare, aber signaltonhafte Farbgebung der Sitzgelegenheiten rund um den Lampertheimer Schillerplatz erregt unwillkürlich Aufsehen. Passanten fragen sich, ob es sich hierbei um einen Grundanstrich handele und der eigentliche Farbton noch aufgetragen werde. Die Stadtverwaltung erklärt unterdessen, der Farbton werde sich witterungsbedingt noch verdunkeln. In den nächsten Tagen würden die Sitzgelegenheiten mit Lehnen darauf montiert. Wie bei allen Farbgebungen handele es sich auch hierbei um Geschmackssache. In den elektronischen Netzwerken seien allerdings auch positive Kommentare geäußert worden, was die Farbauswahl betrifft. So oder so wirken die Bänke als knallige Farbtupfer im grauen Ambiente des Lampertheimer Schillerplatzes. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 08.11.2019