Lamy plant Erweiterung in Heidelberg

Heidelberg.Der Füllerhersteller Lamy erweitert seine Produktion am Stammsitz Heidelberg und investiert dazu rund zwei Millionen Euro in einen Anbau. Die Eigentümer des Familienunternehmens hätten dafür gerade grünes Licht gegeben, sagte Geschäftsführer Peter Utsch dieser Zeitung im gemeinsamen Interview mit dem stellvertretenden Betriebsratschef Stjepan Pasaric.

Auf der erweiterten Fläche soll unter anderem eine neue Anlage zur Produktion von Füllhalterfedern unterkommen, die schon vorher in den bisherigen Räumen in Betrieb gehe. Zudem baue das Unternehmen die Handarbeitsplätze aus, an denen Mitarbeiter Stifte manuell fertigen. Utsch zufolge will Lamy sein Geschäft im Premium-Segment, also mit hochwertigen, teureren Schreibgeräten, stärken. Damit wolle man auch zuletzt verlorene Umsätze wieder reinholen. Konkrete Zahlen zu Umsatz und Gewinn nennt Lamy nicht. tat

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.10.2019